Glosa Martina Komárka: Nepozvat nepřátele není hřích

Ani Ovčáček, ani Babiš. Nejen toto nejtěžší střelivo nechal prezident Zeman ve zbrojnici. Další vyznamenaní též tentokrát nevzbudí veřejné pohoršení. Zemanobijci si svou oběť najdou, ti by si ji našli i tehdy, kdyby byla vyznamenána pouze Anežka Česká. Svedl by se těžký souboj o to, zda to mělo být in memoriam, nebo je stále živá.

Martin Komárek. | Foto: Deník