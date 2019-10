Rychtář Neznaboh Papule se rozohnil. Při projevu na návsi nařkl písmáka Holoubka, že kdys chválil starostu Držku z Němčic. A Držkovi přec bylo prokázáno, že krade prasata i právem shnil v kamenické šatlavě.

Martin Komárek. | Foto: Deník

Márinka, vnučka Holoubkova, se nesměle ozvala: „Odkud to víte, pane starosto?“ Papule si zakládá na tom, že začínal jako husopas a k lidu má blízko: „Inu, Márinko, tak a tak, v obecní kronice je to psáno.“ „A ukážete mi ji?“ nedá se Márinka. „Inu, tak a tak,“ povídá rychtář, „hnedle to bude.“