Putin vyhodil nevyhodil Medvěděva. Všichni si lámou hlavu, proč to udělal. Ani koncesovaní kremlologové nevědí. Jedni říkají: Chce zůstat. Druzí: Chce odejít. Třetí: Nechce ani zůstat, ani odejít. A čtvrtí: Nechme se překvapit. A pak že se na odborníky nemůžeme spolehnout! Některá z těch předpovědí zaručeně vyjde.

Martin Komárek. | Foto: Deník

Našinci by to mohlo být jedno, kdyby Rusko nebylo součástí českého osudu. Obrozenci vzývaný slovanský bratr. Osvoboditel. Okupant. Hybridní nepřítel. Jakkoli je dnes do Moskvy opravdu daleko, celou zemi zajímá socha mrtvého maršála. A výstřední starosta zas budí vášně v jinak klidných Rusech.