Nebude brán jako oběť, nýbrž v nejlepším jako sprostý podezřelý. Má přeci moc a peníze, mohl své oběti uplatit, ne, paní Smithová?

Brett Kavanaugh se stal loni soudcem amerického Nejvyššího soudu, přesto, že ho jedna žena obvinila z toho, že ji osahával na středoškolském večírku. Senát Kavanaugha ostře vyslýchal, nenalezl však žádnou skutkovou podstatu. Dopadlo to jako v Domě z karet. Kandidaturu podpořili republikáni, demokraté byli proti. Každý tedy může říci: Je to necuda, jeho političtí kamarádi ho pokryli.

Sexuální násilí, a to i v pouhém náznaku, je odporné. Zvlášť když muž nebo žena zneužívá své nadřazené postavení vůči oběti. Je skvělé, že se ponížení lidé mohou dovolat práva. Zároveň je to věc vachrlatá. Většinou jsou při tom jen dva. Důkazy chybějí. Obvinit někoho je snadné, bránit se téměř nemožné. Zvlášť když jde o příběhy staré desítky let.

Spacey je vyšetřován i v jiných případech. Nevíme jistě, jak to dopadne. Co však víme a můžeme říci jasně: společnost Netflix se zachovala nemorálně, když ho vyhodila z „jeho“ seriálu na základě pouhého obvinění. Je správné, že presumpce viny platí v případě politiků (Tedy aspoň někde). Kevin Spacey je sice slavný, bohatý a vlivný, ale přeci jen pouhý zaměstnanec. Takový nemá být zbavován práce na základě domněnky.

