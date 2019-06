Lidi kvůli tomu musí platit předražené nájmy a pořizovat si hypotéky na astronomicky nákladné byty. Dálnice a silnice se staví pomalu nejen kvůli byrokracii a špatně vedeným soutěžím. Nejtěžší je dostat razítko.

Zelení už preventivně křičí z tribun, že sněmovna jim chce odebrat základní práva a prodat zemi zlým a ukrutným developerům. Ve skutečnosti jsou dnes lidé rukojmím fanatických ekologů, kterým Miloš Zeman říká ekoteroristé.

Stavby zdržují, rádoby aktivisté podávají nová a nová odvolání na poslední chvíli. To, že lidé trpí, zelené hlavy netrápí, hlavně aby se tetřívek mohl sexuálně vyžít.

Záměr nového zákona však Zeleným ani památkářům hlas nebere. Budou moci svobodně vyjádřit všechny námitky a připomínky. Rozhodnutí však bude jedno a konečné.

Superrychlé vyřizování však slíbila už Karla Šlechtová. Dokonce přinesla v minulém volebním období i celý zákon. Pro lidi se nezlepšilo nic, neboť zákon byl napsán špatně. Vládě se to prostě táhne, jako by na zákon potřebovala stavební povolení. Teď už to musí zvládnout.

Autor je novinář a bývalý politik

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.