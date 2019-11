Po více než deseti letech pořád nevíme, kdo za to může. Železniční neštěstí ve Studénce má jen oběti a nevinné. Soud znovu osvobodil všechny obžalované. „Stále se točíme kolem toho samého. Nevíme, proč ten most spadl. Když toto nevíme, nemůžeme pak odvíjet odpovědnost obžalovaných,“ řekl doslova předseda novojičínského senátu Jaromír Pšenica.

Je těžké vyšetřit, co se stalo. Náhodné i promyšlené činy se osudově zřetězily. Přesto je bezmocné konstatování soudce něčím, s čím se nejde smířit.

Všechna data jsou k dispozici. Vyšetřovací týmy byly na místě včas. Mohly použít nejmodernější vědecké metody. Pokud po více než osmi letech procesu soudce rozhodí rukama s tím, že neví, co se stalo, vyšetřovatelé selhali.

Pokud nevíme, proč spadl most ve Studénce, řekne zdravý rozum, pak prostě nemůžeme vědět, kdy a proč spadne další most. Pokud je běžné, že se u nás staví tak špatně a nikdo nezná důvody toho šlendriánu, není lepší se odstěhovat jinam?

Po deseti letech jsme svědky další tragédie. Je to žalostná neschopnost vyšetřovatelů a justice. Nejde o to, aby si viníci odseděli pár let. Soudy dluží příbuzným mrtvých pravdu. Pokud ji nejsou schopny najít, nepanuje v zemi spravedlnost ale nespravedlnost.