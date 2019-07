Moc šancí k tomu nemají. Karlova univerzita se v mezinárodním srovnání potácí na konci první třístovky vysokých škol. Další nejlepší jsou v pětistovce a šestistovce. Že to na malou zemi není úplně špatné? Jistě, pokud se chceme smířit s průměrem a s tím, že nejvyspělejší země nikdy nedoženeme.

Pražská zoologická zahrada je v první desítce nejlepších zoo světa. Proč nemohou být ve své kategorii stejně úspěšné vysoké školy? Při vší úctě ke všem veganům se pořád většina lidí asi shodne, že student je pro budoucnost země důležitější než dobře vedený plameňák nebo tapír.

Současný ministr školství není první, kdo tomu nevěnuje dost pozornosti. Měla by to být pro něj, ale i pro akademické senáty a rektory priorita. Chlouba našeho školství je třístá na světě? Jak chceme konkurovat? To, že země bude mít první rychlodráhu v roce 2050, je smutné. Kdyby ale byly aspoň dvě tři naše univerzity v první padesátce, nevadilo by to pranic. Vzdělání je největší komparativní výhoda.

Zájem o studium pedagogiky je skvělá věc. Jenže podle hodnocení našich vysokých škol je takřka jisté, že budoucí učitelé nebudou školeni špičkově. To přenesou na své žáky. Země, která nemá výjimečné školství, nemůže ani snít o tom, že by mohla hrát první ligu v životní úrovni.

