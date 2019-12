Glosa Martina Komárka: Zachraňujeme planetu jadernými elektrárnami

Účastníci klimatické konference v Madridu se rozešli, aniž něco vyřešili. A to i přesto, že je Greta Thunbergová chtěla postavit ke zdi. (Ať už to myslela jakkoli). Mnohem podstatnější než tato nedohoda je dohoda ze sklonku minulého týdne. Státy Evropské unie se zavázaly dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Přidalo se i váhající Česko.

Martin Komárek. | Foto: Deník