V tomto případě se patrně většina lidí shodne, že vtip byl přihlouplý. Kde ale leží hranice, kdy svobodné slovo přechází v rasismus či skupinovou urážku? Před časem jeden český hlasatel řekl, že v čele závodu běží tlupa Keňanů. Potrestán podle všeho nebyl.

Anebo jiná příhoda z domova. Jeden politik říká, že islám je teroristická ideologie. Muslimové jsou různých barev pleti, nejde tedy o rasismus, nýbrž o nevhodné zobecnění. Politik byl přesto znovu zvolen a jeho výroky jsou mnohými oslavovány. Možná je také zamýšlel coby žert.

Amerika a Evropa jsou na jakýkoli projev rasismu nebývale háklivé. Amerika proto, že černochy, či chcete-li Afroameričany, zotročovala a utlačovala. Evropa proto, že zažila krátkou cestu od karikatur Židů s měšcem k Auschwitzu.

Zmizí ale rasismus, jsou-li zakázány rasistické fórky? Židé jsou dnes nejlepšími vyprávěči židovských anekdot. Kdyby byly použity v trochu jiném kontextu, mohly by být chápány jako hrubá urážka. Co by se stalo, kdyby komentátor, který nabízel Lukakovi banány, byl černý? Změnilo by to význam jeho výroku, nebo by byl též vyhozen? A kdyby byl Rom?