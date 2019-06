Miloš Zeman přijal včera ruského velvyslance se zajímavým jménem Zmejevskij. Vysvětlil mu, že pokud Rusko přijme zákon povyšující okupanty z roku 1968 na válečné veterány, vztahy mezi Českem a Ruskem se mohou výrazně zhoršit. Velvyslanec prezidenta ujistil, že ruská vláda, včetně prezidenta Putina, považuje vpád do Československa nadále za nepřípustné použití síly.

Martin Komárek | Foto: ČTK/Petrášek Radek

Nestálo by to patrně za zmínku nebýt toho, že je Miloš Zeman neustále vydáván kritiky za slouhu Moskvy a Pekingu, ba málem za národního zrádce. Prezident je zkušený politik a jeho zkušenost ho naučila pragmatismu. Režimy v Rusku a v Číně nepředěláme. Pokud si osobujeme právo je morálně kritizovat, z politického hlediska to vypadá jako blafání čivavy na stádo slonů.