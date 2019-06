Hlas normálního člověka však bývá přehlušen: „Vy chcete omezovat demokratickou diskusi? To je počátek diktatury!“ Tak bývá osočen. A raději se stáhne, aby nebyl prohlášen za pohrobka Stalinova. Stahovat by se však neměl. Změna pravidel není zrušení hry.

Před lety se v hokeji pískal takzvaný zašlápnutý kotouč a zakázané uvolňování v oslabení. Hru to kouskovalo. Regule byly zrušeny a hokej žije vesele dál. Nedávno se vedly řevnivé spory o video rozhodčího ve fotbale. Dnes se velký bratr na delikátní situace kouká, a jak by řekl sportovní reportér, míč je kulatý a tráva zelená pořád.

Ve většině demokratických parlamentů je rozprava nějak omezena. Díky brexitu mohl český divák vidět přenosy z britské dolní sněmovny.

Poslankyně a poslanci jsou tam vyvoláváni. Jsou nuceni mluvit pohotově, krátce a vtipně. Je britská demokracie okleštěná, má blízko k totalitě, když předsedající zástupce lidu doslova vyvolává?

Změnit pravidla hry ovšem nemůže za poslance žádná FIFA. Museli by to udělat sami a museli by najít shodu, aby se nikdo necítil poškozen. Většina z nich by musela cítit to, co onen normální člověk: zbytečná sedmnáctihodinová debata je trapná.

Autor je novinář a bývalý politik

