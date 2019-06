Pro někoho kolaborant s nacisty, přestože jeho údajné členství v protektorátní Lize proti bolševismu, vzniklé v reakci na Benešův podpis smlouvy mezi londýnskou vládou a Sovětským svazem, bylo po válce u soudu vyvráceno. Pro druhé ten, jehož rodinu pronásledovali němečtí okupanti i poúnoroví komunisté. Syn a zeť v koncentráku, v šestačtyřicátém obvinění z propagace a podpory fašistického hnutí, do roka smrt. Vnuk skončil v uranových dolech a posléze i ve vězení. Mě ale s dovolením zajímal ten kámen.

Tři a půl metru nad zemí, další metr pod povrchem. Kamenný pastýř stojí u Klobuk skoro dva a půl tisíce let. Přežil všechny a všechno. Jiří Strán-ský mi vyprávěl, že k němu jako malý kluk chodil s bázní a pravítkem hlídat, zda se plní legenda, podle níž se menhir při každém zvonění z blízkého kostela posune o kousíček velký jako zrnko pís-ku. Až dojde k budově kostelíka, bude konec světa. Svou nezdolností mi skaut Jiří onen menhir připo-mínal. Věřil jsem, že dokud je tady on, konec světa se odkládá. Takže, pane Stránský, co teď s tím?