Bez problémů se dají obstarat i červenomodrobílé paruky, barvy na malování obličeje, trubky, bubínky a co já vím ještě dalšího. Hokejisty je třeba při jejich snažení o vytouženou medaili i na dálku povzbudit, a tak se na silnicích prohánějí vozidla s plápolajícími prapory.

Což o to, na medaili čekají fanoušci už od roku 2012 a český hokej by ji potřeboval. Proč se ale mezi lidmi objevují státní vlajky a symboly prakticky jen v souvislosti se sportem a proč jsou Češi na svou vlast hrdí zejména při šampionátech nebo olympiádách? Není absence národní hrdosti v jiných sférách zarážející? Není u nás být na co pyšný?

Jestli ne, tak je něco v nepořádku. Potom je na každém z nás, abychom začali sami u sebe a pokusili se o změnu. A třeba hned při květnových volbách do evropského parlamentu.