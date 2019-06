Díky tomu vyhrává o parník a její ženství je předmětem dohadů. Kauza, která se poprvé rozhořela při mistrovství světa 2009 v Berlíně,

se přesunula do soudních lavic. Federace má čas do zítřka, aby shromáždila další důkazy, na jejichž základě soud rozhodne o dalším osudu pravidla o hormonální léčbě pro běžkyně s vyšší hladinou testosteronu.

Že je to zamotané a že se to ještě povleče, je docela pravděpodobné. Nebylo by tedy rozumnější nechat mužatku mluvící hlubokým hlasem raději na pokoji? Nebude přece běhat věčně.

Jen bych se přimlouval za jednu věc. Pravidlo by mělo být nastaveno tak, aby v budoucnosti už nemohlo k takovým případům docházet. Přítomností Caster na dráze trpí jednak další „obyčejné“ půlkařky, ale i ona sama. Nemůže totiž za to, jaká se narodila.