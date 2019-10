Šejkové v čele se samotným emírem zaplnili Chalífův stadion. Dokonce zmizely reklamní plachty zakrývající horní sektory. Přineslo to i kontroverze: třeba když se hrstka fanoušků z Česka nedostala na svá dobrá místa. Uzmula je záplava bíle oděných mužů a jejich manželek v černém. Věrní příznivci zdaleka si chtě nechtě museli přesednout.

A teď to nejlepší na konec. Ne všichni diváci asi chtěli přijít! Jenže po tristních návštěvách v prvních dnech (a kritice ve světových médiích) přišel příkaz z nejvyšších míst. Státní firmy musely na atletiku vyslat zaměstnance. Co vy na to? Starší generace by mohly vzpomenout na povinné účasti na prvomájových průvodech…