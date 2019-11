Glosa Milana Novotného: Švindlují jako uličníci

Jsou to čtyři roky, co kvůli systematickému dopingu nesmějí ruští atleti startovat pod národní vlajkou. A jak to vypadá, jen tak se nevrátí. O víkendu odstoupil šéf ruského svazu Dmitrij Šljachtin. Důvod? Podle komise pro bezúhonnost atletiky padělal se čtyřmi dalšími funkcionáři lékařský spis, aby výškař Danil Lysenko unikl trestu.

Milan Novotný | Foto: Deník / Martin Divíšek

Vicemistr světa z Londýna totiž antidopingovým komisařům neposkytl informace o místě pobytu. Měl být potrestán, ale Rusové to chtěli zamést. Dodatečný důkaz o skokanově nemoci nevzbuzoval důvěru. Vyšlo najevo, že potvrzení vystavila falešná klinika. Toto se odehrává v době, kdy kontrolní komise, vyšetřující podezření z manipulace s daty, moskevské laboratoře RUSADA doporučila Světové antidopingové agentuře WADA, aby obnovila suspendaci ruské agentury. Při ověřování stažených souborů se totiž přišlo na nesrovnalosti. Situace může dospět k opětovnému odebrání akreditace laboratoře i k vyloučení z olympiády. Ukazuje se, že k tomu, aby hráli fér, mají v Moskvě hodně daleko. Švindlují jako uličníci a hrají si s ohněm. Představa Tokia bez Rusů nabírá konkrétních obrysů.

Autor: Milan Novotný