Před třemi roky přivezl jedinou českou zlatou medaili z olympijského Ria. Judista Lukáš Krpálek ale z jejího lesku dlouho nežil. Nestal se celebritou, začal znovu tvrdě pracovat. Vlastně úplně od píky.

Nemusí to tak každému připadat, ale přechod z polotěžké váhy do 100 kilogramů do absolutní kategorie není vůbec snadný. Pravda, zbavil se jedné nepříjemné povinnosti. Už nemusel před každým turnajem kvůli oficiálnímu vážení shazovat nadbytečné kilogramy. Za to mu však přibyli soupeři objemných figur a neskutečné síly.