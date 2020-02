Je mi už něco přes padesát, mám tři vnoučata a bývaly doby, kdy bych už měl nakročeno do důchodu. Dnes jsem sice ve věku, kterému se ve slušnější verzi říká „mládí je v háji, do důchodu daleko“, ale ještě jedny dvoje volby, a už také budu přemýšlet nad penzí.

Foto: Deník

Voličská skupina nás starších voličů má už dnes výraznou převahu nad voliči mladými. A tak se nejen naše země, ale vlastně celá Evropa a celý vyspělý demokratický svět začíná řídit zájmy nás starších na úkor zájmů těch mladších. I v dokonale fungující demokracii se pohled na to, co by měl stát dělat, jak by se měl vyvíjet a do čeho by měl dávat peníze, zásadně mění. A určitě to není k lepšímu.