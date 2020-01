Glosa Petra Škotka: Střelec a lovec Zimola

Bývalý jihočeský hejtman a nyní již také bývalý předseda jihočeské ČSSD Jiří Zimola se pustil do hry. Rezignaci na své funkce dal za vinu straně. Ta prý není ochotna povolit vstup na kandidátku nezávislým osobnostem. „Když sociální demokracie neotevře kandidátky nezávislým osobnostem, nepřežije,“ zdůrazňuje dramaticky. Je to výraz jeho osobních ambicí, nebo návrh vhodné strategie pro sociální demokraty a nejen pro ně do krajských voleb?

Petr Škotko | Foto: Deník