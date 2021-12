Je osvěžující, když se politici dokážou zaměřit na prioritní věc a té pak podřídit vše ostatní včetně vlastního ega. To se povedlo v případě iniciativy Lékaři pomáhají Česku v boji proti covid-19, kterou podpořili odcházející i nastupující premiér. Symbolicky to mělo velkou cenu.

Podobného úkazu jsme byli svědky ve středu, kdy se ministr školství Robert Plaga dohodl se svým nástupcem Petrem Gazdíkem, že vánoční prázdniny nezačnou už 20. prosince. Gazdík přitom nebyl o této variantě zcela přesvědčen, ale Plagovo kategorické ne ho přesvědčilo. Ten na sklonku své ministerské dráhy odmítl poněkolikáté obětovat žáky jako první. Nesáhne-li se nejdříve do průmyslu a pohostinství, školy se zavírat nebudou.

Raději Blažek než no name

Je to správný postoj, byť je možné, že zůstane jen teorií. Mutace delta a omikron řádí, plno tříd je v karanténě. Proto by rozhodnutí mělo být na ředitelích škol v součinnosti s hygienami a zřizovateli. Pokud je zasažena většina žactva, mělo by se přejít na distanční vzdělávání a netrápit učitele zdvojeným úvazkem. Je to citlivá věc, protože rodiče by museli zůstat doma a spousta matek pracuje v přetíženém zdravotnictví. I kvůli tomu by o přechodu na online výuku neměly rozhodovat centrální, ale regionální autority.