Ačkoli jsou prázdniny v polovině, o okurkové sezoně nemůže být řeč. O zábavu se stará celá česká politická garnitura. Ale není v tom sama. Například ekonomové přišli se zajímavým nápadem, nad kterým by si mohli lidé pořádně zanadávat. Stát by se podle nich měl zaměřit na nezdravý životní styl a zdanit jej.

Stanislav Šulc. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Vycházejí z rozumných argumentů. Zdraví není laciné, a to ani v případě, že si člověk neškodí sám. Když si navíc škodí vědomě, jdou útraty za jeho údržbu do mnohem vyšších částek. Přitom peněz do zdravotnictví teče víceméně pořád stejně. Místo aby se prostředky vynakládaly tam, kde jsou skutečně potřeba, jdou pak na nápravu škod, jimž se dalo předejít.