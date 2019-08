To se přirozeně nelíbí části politického spektra, která právě s těmito temnějšími odstíny propagandy ráda pracuje. Podle kritiků je podobný pořad definitivním důkazem, že Česká televize cíleně šíří jen jednu verzi pravdy, a měla by být proto zrušena.

Tito kritici asi někde již zahlédli nějaké epizody, ačkoli ty snad ještě ani neexistují. Takže tu máme dokonalý příklad takové preventivní lži, kterou nelze vyvrátit, navíc zní dostatečně pravděpodobně, aby jí někdo naslouchal a uvěřil.

Pořad To se ví je přinejmenším v cílech docela ušlechtilý. Prostřednictvím humoru chce lidem vysvětlovat složité koncepty, o nichž se jinak učí leda na univerzitách. Pokud by se byť jediný člověk začal zamýšlet nad tím, jak se jím některá média snaží manipulovat, bylo by to dobře.

Pokud se jen bude na konkrétních událostech ukazovat, co je lež, a lidé se na tom budou nachytávat jako v krampolovské estrádě Nikdo není dokonalý, bude to promarněná šance. A televize dá kritikům do rukou bič sama na sebe.

Navíc rozhodně jsem u nás nezaznamenal rostoucí počet kvalitních zpěváků po vysílání Do-Re-Mi ani SuperStar, zájem o tancování po StarDance sice možná roste, ale pohybový talent sledováním televize zkrátka nenastudujete. Ale možná To se ví mile překvapí. Česku by to prospělo.¨