Držte si klobouky, pojedeme z kopce. Blíží se doba, kdy se začnou ukazovat dopady několika nezodpovědných rozhodnutí a je dost možné, že hodně lidí přijde o hodně peněz.

Stanislav Šulc. | Foto: Deník/Martin Divíšek

V hlavní roli budou takzvané korporátní dluhopisy. Pokud nevíte, oč jde, jste nejspíš v bezpečí. Pravdou ale je, že v posledních třech čtyřech letech poměrně dost Čechů investovalo statisícové částky do cenných papírů, které jim měly vynést několikaprocentní zisk ročně. V době, kdy na běžných i spořicích účtech v bance nedostanete téměř nic, to vypadalo jako skvělá investice. Zvlášť když usmívající se finanční poradce ujišťoval, že je vše regulováno a zajištěno. To ovšem často byla lež.