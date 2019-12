To neváhalo ze svých fondů vytáhnout v přepočtu 158 milionů korun a pořídit dílo jednoho z nejuznávanějších gotických tvůrců. Česká reakce? „Je nám to líto… cena ale podle ministerstva neodpovídá reálné hodnotě,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.

Také vám přijde přinejmenším pomatené, že zástupce českého státu vysvětluje Američanům, že se nechali napálit a koupili si předraženou českou mazanici? Víme opravdu víc než zástupci jedné z nejuznávanějších uměleckých institucí světa? Nebo je to povinná rétorika kvůli tomu, že stát chce tlačit na miliardáře Fuxu při prodeji dalšího obrazu připisovaného stejnému autorovi?

Buď jak buď, víkendová aukce ve Francii dala za pravdu Fuxovi a český stát se ve svých argumentech o hodnotě tuzemského umění sekl. Pořádně sekl a nejspíš jej to bude stát docela dost peněz. Zatímco si myslel, že v aukci cena Fuxou nabízeného obrazu bude pár milionů, nyní to vypadá, že by to mohlo být i více než miliardářem původně požadovaných 65 milionů. Ačkoli samozřejmě není zcela jisté, v jakém stavu nabízené dílo je.

A přitom nejhorší varianta ani není, že stát soukromníkovi za obraz vyplatí miliony. Daleko horší bude, až necháme o české kulturní dědictví starat se cizí instituce.