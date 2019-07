Toto usnesení, přijaté týden po zveřejnění bruselského auditu o zneužívání evropských dotací, je rozmělňováním viny premiéra a vzkazem občanům: kradlo se v minulosti, nedostatky jsou i dnes. Ostatně, v dehonestaci devadesátých let a celého polistopadového vývoje se komunisté a bývalý komunista Andrej Babiš nepřekvapivě shodnou.

Zcela jistě během privatizace k podvodům docházelo. Ale z mnoha i mezinárodních studií vychází, že náklady na transformaci byly v Česku a ostatních postkomunistických státech srovnatelné. Z transformace v devadesátých letech, a součástí transformace společnosti byla i privatizace, vyšla Česká republika jako silný a demokraticky uspořádaný stát, který byl přijat do NATO a Evropské unie.

Proti opakované dehonestaci devadesátých let je potřeba se důrazně ohradit. Byla to krásná doba, plná realizovaných nadějí a očekávání, čeští lidé založili statisíce podniků a živností, z nichž jsou dnes mnohé na světové špičce. Hesla roku 1989 o svobodných volbách a návratu do Evropy se nám splnila. Že premiérovi dnes návrat do Evropy trochu zhořkl, je jeho věc, my ostatní si tím nenechme kazit život!

Autor je senátor za ODS.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.