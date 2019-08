Brzy si připomeneme 80. výročí začátku 2. světové války. V této souvislosti mě také napadají dvě trochu kontroverzní věci:

Molekulární imunolog Václav Hořejší | Foto: Deník / Martin Divíšek

1) Je jistě pravda, že SSSR tehdy uzavřel spojeneckou smlouvu s Německem a že se s ním rozdělil o Polsko. Je ale také pravda, že tak učinil až poté, co byly západními mocnostmi odmítnuty jeho snahy o protihitlerovskou koalici. Chápu, že tehdejší demokracie doufaly, že dojde ke vzájemnému zničení dvou diktatur. V tom se ale strašně zmýlily. Lze spekulovat, že bez toho sovětského záboru východního Polska (a pobaltských republik a části Finska) by válka skončila možná jinak – Hitler by měl při zahájení útoku na SSSR o 400 km blíže k Moskvě a mohl ji stihnout dobýt ještě před začátkem zimy. To mohlo rozhodnout o vítězství.