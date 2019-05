Davidové Pastrňák a Krejčí nejdřív váleli za Boston proti Columbusu, nezastavitelný Tomáš Hertl pak zařídil výhru San Jose nad Coloradem.

Asi každého tuzemského fanouška muselo napadnout, jak by bylo fajn mít tohle hvězdné trio v reprezentačním dresu na mistrovství světa. Přiletí na Slovensko? Moc pravděpodobné to není, protože jak Boston, tak San Jose teď dělí jediná výhra od postupu do konferenčního finále.

Dá se říct, že pro český hokej jsou tihle borci platnější tam, kde jsou teď. Kandidátů do útoku národního týmu má trenér Miloš Říha dostatek (navíc jsou zvyklí na evropská kluziště). Naopak hráčů, schopných rozhodovat mače o Stanley Cup, se nám dlouhodobě nedostává.

O to víc si važme toho, co Hertl či Pastrňák předvádějí za velkou louží. Uvítají to i fanoušci, kteří budou moci sledovat hned dvě vrcholné akce s českými hrdiny: šampionát a NHL. Jen se pro změnu moc nevyspí.