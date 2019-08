Dlouhonohé dámy přitom neletěly za exotikou, ale na olympijskou kvalifikaci. Výsledek? Tři prohry. Podle internetových rozumbradů to bylo předem jasné a účast na turnaji znamená jen vyhozené peníze.

Jistě, tři porážky nejsou žádný šlágr, byť Češky hrály proti světové extratřídě (včetně úřadujících olympijských šampionek z Číny). Jenže kde jinde má nově se tvořící tým nabrat zkušenosti z vrcholné mezinárodní úrovně? Volejbalistky do Tokia nepostoupily, ale za čtyři roky na tom třeba budou lépe.

Český sport by to potřeboval jako sůl: na posledních letních hrách v Riu neměl zastoupení ani v jedné kolektivní disciplíně a reálně hrozí, že za rok to bude stejné. Jistou naději už mají jen basketbalisté a baseballisté. Ženské týmy jsou ze hry, včetně kdysi tak úspěšných basketbalistek. Kritici poměrů by tak měli napřít svou pozornost spíš sem co si počít s trvající krizí kolektivních sportů v Česku?