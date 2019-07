Adam Hložek dobře ví, jaké to je. Obří sparťanský talent si sice ještě nemůže jen tak zajít na pivo (ani se prohánět po městě za volantem luxusního auta, což je jinak oblíbená kratochvíle fotbalových hvězd), o víkendu ale znovu přesvědčil o své výjimečnosti. V duelu s Jabloncem patřil k nejlepším, vstřelil klíčový první gól, sklízel aplaus na otevřené scéně. „Je to pro nás klíčový hráč,“ řekl pak trenér Václav Jílek.

A tady se skrývá kámen úrazu. Jistě, Hložek je skvělý hráč, unikát. Ale že by měl být v šestnácti letech hlavním tahounem nejsledovanějšího tuzemského klubu? To opravdu není namístě. Sparta už takhle semlela hodně mladých talentů. Hložek se s obřím tlakem zatím pere s přehledem. Snad mu to vydrží, a co hlavně: snad se přidají i další tahouni.