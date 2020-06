Jsou to vůbec volby, když je na výběrovém menu jediný kandidát, který pak dostane od 58 přítomných 55 hlasů (tři se zdrželi, včetně samotného kandidáta)? Ano, jsou. Takhle se o víkendu rozhodovalo o šéfovi českého hokeje na další čtyři roky. Tomáš Král byl zvolen počtvrté v řadě a šlo o ryzí formalitu. Pozice všemi mastmi mazaného právníka je neotřesitelná. Hokej pod jeho taktovkou rozhodně netrpí nouzí: výnosy svazu se od roku 2010 ztrojnásobily (loni šlo o 672 milionů korun), investice do mládeže za tu dobu narostly pětkrát.

Foto: Deník

Na druhou stranu: na počtu medailí z velkých akcí se to jaksi neodráží, mezinárodní reputace českého hokeje dostává dál na frak. I proto je leckomu divné, že Krále ve volebním klání nikdo nevyzval. Ani Libor Zábranský, ani Jaromír Jágr, ba ani Alois Hadamczik, který jediný si s tou myšlenkou nějaký čas pohrával. Ve skutečnosti to tak divné není. Král je zárukou v Česku tak populárního „klidu na práci“. Nepotřebuje být za každou cenu oblíbencem všech, umí sehnat peníze a když jde do tuhého, vyjedná kompromis. Za dvanáct let ve funkci se stal téměř nepostradatelným. Proč by si tedy někdo jiný měl chtít pálit prsty?