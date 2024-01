Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Letos si připomeneme dvacáté výročí vstupu do Evropské unie. A víme, že ho neoslavíme šampaňským za eura. Společná měna je pro Českov nedohlednu, neboť ODS a ANO ji odmítají.

Dvacátých narozenin se dožívá i pokus o zavedení korespondenční volby. A těžko říct, zda dopadne lépe než euro. Sněmovna se poslaneckým koaličním návrhem bude zabývat už zítra. Vyslechneme řadu argumentů, ale skoro všechny by si politici mohli nechat do akademické diskuse, kdyby vyložili karty na stůl.

V zahraničí žije zhruba čtvrt milionu krajanů. K urnám jich ale chodí jen zlomek, protože cesta k odevzdání hlasovacího lístku je strastiplná.

Ti, kteří ji podstoupí, ovšem volí jednoznačně. V roce 2017 u nich vyhrála TOP 09 (26 procent), před třemi lety koalice PirSTAN (50,4 procenta). A v prezidentském klání od nich získal Petr Pavel 95 procent hlasů. Hnutí ANO se pohybuje od dvanácti do osmi procent, Okamurova SPD by se přes krajany do sněmovny vůbec nedostala.

Pokud se z ciziny bude moci hlasovat i korespondenčně, zúčastní se voleb také lidé s dlouhodobým a přechodným pobytem, tedy studenti, vědci, podnikatelé. Podle odhadů by mohlo jít až o 300 tisíc lidí. Jejich preference by se pravděpodobně příliš nelišily od vůle českých občanů žijících mimo domovinu trvale.

Je proto politicky pochopitelné, že zákon chtějí prosadit vládní strany, zatímco ANO a SPD jsou zásadně proti, byť z hlediska právní čistoty jejich postoj nemá žádné opodstatnění. V unijních státech korespondenční volbu nepovolují pouze Malta a Chorvatsko. Francie ji nemá proto, že její občané pobývající v zahraničí mohou volit elektronicky.

Řeči o porušení ústavního principu tajnosti jsou tak jen rouškou pro obavy z nepříznivého výsledku. Za plentu nechodí ani voliči v nemocnicích či domovech seniorů, když za nimi přijdou členové volební komise. Zpochybnil to snad někdo? Naopak v mnoha rodinách rozhoduje o výběru strany ten člen, který se o veřejné dění zajímá víc než ostatní. Kdo to kontroluje?

Občané ČR, doma či v zahraničí, mají mít šanci co nejsnadněji naplnit své klíčové občanské právo, tedy vybrat si politickou reprezentaci ve sněmovně. Jediné, o čem se může vést relevantní debata, je účinnost této změny. Bylo by fér, kdyby to bylo až od roku 2026.