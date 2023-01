Udělali to podle ní proto, že je vyslechla a jejich názory ihned neodsoudila s tím, že jsou chybné a oni hloupí. Je-li to tak, přejme si, aby podobnou komunikační strategii používala příští hlava státu ve všech komplikovaných otázkách. Odsudek a pohrdání nic neřeší. Věci se musejí vysvětlovat, protože jinak lidé, kteří nepatří mezi majetkově a profesně zabezpečené, mohou snadno podlehnout povrchnímu hodnocení věcí. K radikalismu lze sklouznout, zvláště v těžkých dobách, velmi snadno.

Rozsudek Babiše posílí

V této věci se dva z favoritů volby tedy shodují. Horší to je u záležitosti, která netrápí českou veřejnost nijak palčivě, ačkoliv je všudypřítomná. A nedotýká se jen jednotlivců, ale celé společnosti. Jde o rovné příležitosti žen a mužů, jejich šance na trhu práce, péči o rodinu i zastoupení ve veřejných funkcích. Petr Pavel nejednu sebevědomou a úspěšnou ženu nadzvedl, když řekl, že ženských témat by se měli chopit muži, aby to mělo větší váhu.

Jenže žádné ženské otázky neexistují. Jde o zájem celé země. Aby všichni dostávali stejný plat na shodných pozicích, aby strany dávaly šanci političkám, aby se o děti rovnocenně starali oba rodiče, aby v čele univerzit stálo víc rektorek, aby se o prezidentský úřad ucházela ne jedna, ale polovina kandidátského pelotonu. To není militantní feminismus, ale běžná věc v zemích, které obdivujeme a kde mají úspěšné premiérky jako například v Dánsku nebo Finsku. Snad k takovému vnímání reality dospěje každý budoucí prezident ČR.