Po desetidenním politickém detoxu Andrej Babiš oznámil, že zůstává v čele hnutí i poslancem. Že by ho všichni členové předsednictva tak dlouho přemlouvali, až na to – nerad – kývnul? Zajisté nikoliv. Hnutí ANO bez Andreje Babiše nedává smysl. Je to jeho dílo a až skončí šéf, pomalu uvadne. Jenže lídr zdaleka není v cíli. Teď jen trochu (asi tak na měsíc, neboť déle to nevydrží) poodstoupí. V závětří bude čekat na vládní přešlapy, chudnutí domácností, únavu z války a pnutí v pětikoalici.