Hra o sněmovnu může skončit předčasnými volbami

O fungování zdravotnického systému a jeho připravenosti na podobné krizové situace. V neposlední řadě o chování lídrů, které si zvolili. Pandemii pokořili, byť to občas skřípalo v organizaci, komunikaci a rychlosti.

Mnohem horší to bylo s pomocnou rukou, kterou vláda nabídla živnostníkům a podnikatelům. Dodnes spousta z nich nemá hotovost potřebnou k přežití. Chybí program pro nejvíc zasažený cestovní ruch. Schodek rozpočtu se může vyšplhat až k 500 miliardám, což by nebylo tak strašné, kdyby to platilo výhradně pro tento rok. Zatím se nerýsuje nic, co by se dalo nazvat plánem obnovy, jenž by měl mít ambici kosmické lodě Crew Dragon, nikoli návratu k Sojuzu.

V koalici to skřípe

Místo smělých návrhů si politici během pandemie šli po krku, kde mohli. Premiér Andrej Babiš původně nejmenoval do čela Ústředního krizového štábu ministra vnitra Jana Hamáčka, který to bral jako projev zásadní nedůvěry.

Napětí mezi Hamáčkem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem se dalo krájet a tento týden vyvrcholilo názorem šéfa ČSSD, že Babiš neměl pro Romana Prymulu vytvářet nové místo vládního zmocněnce, ale jmenovat ho ministrem místo Vojtěcha. Premiér se zase navážel do ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové kvůli její údajné nekolegialitě.

V koalici to skřípe ve vládě i ve sněmovně. Sociální demokraté odmítají kompenzační bonus pro malá eseróčka na úkor rozpočtu obcí. Při hlasování v kabinetu se postavili proti zákonu o koncových majitelích, který ve verzi ministerstva spravedlnosti vychází vstříc Andreji Babišovi, jenž by zůstal vlastníkem svěřenských fondů, ale nikoli Agrofertu.

Pravice se spojuje

Již tak vachrlatou židli ministra zahraničí (a místopředsedy ČSSD) Tomáše Petříčka okopává předseda KSČM Vojtěch Filip, který ho chce z Černínského paláce vystrnadit. V tom ho podporuje prezident Zeman. Premiéru Babišovi je to jedno, ale zatím nechce koalici rozbít. A o to se právě teď hraje. ČSSD celkově není v dobré kondici, krajské i senátní volby pro ni mohou skončit blamáží a zemětřesením ve vedení.

Pšenka ovšem nekvete ani ANO, jež s prásknutím dveří opustil místopředseda hnutí a lídr jihomoravské kandidátky Petr Vokřál. Role Jaroslava Faltýnka jako Babišovy dvojky a jeho syna Jiřího je čím dál podezřelejší. Jako by se nad ANO vznášel stín jisté dominy, která kdysi hýbala krkem premiérovy hlavy. Během pandemického ochromení země se nevyloupl žádný nový přirozený lídr.

Největší průlom do veřejného povědomí udělal pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), ale to nejmladší sněmovní straně v re-gionálních volbách příliš nepomůže. Do nich nominovala politické benjamínky, kteří se o své místo na výsluní teprve musejí poprat.

Zato pravice se spojuje, kde může. Útok na Babišovy bašty myslí vážně. Zdánlivě podružné říjnové klání tak může přinést zlom. Pokud ANO jednoznačně nezvítězí, a naopak opozici se bude dařit, Andrej Babiš klidně zatáhne za záchrannou brzdu a vyvolá předčasné sněmovní volby. Ty totiž nechce vyhrát s nějakými 25 procenty. Potřebuje minimálně o deset víc, a to se mu při bublajících potížích uvnitř vlastního hnutí nemusí za rok povést.