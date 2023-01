Roman Gallo

je šéfredaktor a ředitel redakcí Deníku

V těchto bodech není mezi kandidáty podstatný rozdíl. Ať bude zvolen jeden, či druhý, naše země se kvůli němu nevydá cestou k bezprávní diktatuře, nebude opouštět Unii a nepřestane být členem NATO. Ale pak je tu ještě jeden, velmi podstatný pohled, který přímo ovlivňuje náladu ve společnosti, komunitách, v rodinách, mezi rodiči a dětmi, prarodiči a vnuky: role hlavy státu při kultivaci politické kultury. A tady zřetelný rozdíl mezi kandidáty je.

Je dobré přiznat, že ani jeden ze soupeřů se v kampani zcela nevyvaroval podpásových úderů. Nicméně Andrej Babiš nedostál svým opakovaným slibům, že jeho kampaň bude pozitivní a neútočná.

Deník proti strašení

Věděl, že konkurent vstoupil do druhého kola s náskokem. A proto se šéf ANO nerozpakoval vytáhnout jakoukoli zbraň: polopravdy, lži a manipulace. Není fér mu vyčítat, že do kampaně vnesl téma války. Má pravdu, když říká, že obavu z rozšíření ozbrojeného konfliktu sdílí mnoho spoluobčanů. Andrej Babiš si ale vymýšlí, když vyvolává dojem, že Petr Pavel zavleče zemi do války, zatímco on sám zajistí mír. To prostě není pravda.

Útočná kampaň a vyhrocené výroky v ní nakonec budou jen jedním z faktorů (věřme, že ne tím dominantním), které dnes a zítra ovlivní finální rozhodování voličů. Mnoho z nich se už dávno přiklonilo na jednu či druhou stranu. Pro naši zemi by bylo nešťastné, kdyby se budoucí prezident na Hrad prostrašil a prolhal.