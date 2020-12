Vypadá to, jako by vláda házela kostkou. Padla šestka. Hurá, lyžuje se, budeme věřit, že covidu ujedeme, když se pustíme zostra po černé. Z evropského pohledu odrážejí rozpaky nad spuštěním lyžařské sezony bezradnost vůči druhé vlně koronavirové infekce. Nikdo přesně neví co a jak.

Rakušané chtějí spustit lanovkya nechat hotely a restaurace zavřené. U nás mají hotely a restaurace takřka dokořán, lanovky a vleky však zatím stojí a rozjedou se osmnáctého.

Itálie nechce otevírat nic, naopak zavře hranice s těmi, kteří mají otevřeno. Každý z těchto postojů má své opodstatnění a každý je zároveň komický.

Maličko přehánějme:

Rakousko: Co budou lyžaři dělat? Nasednou na lanovku, hladoví budou jezdit nahoru a dolů, potom se polomrtví a v promáčeném overalu vpotácejí do vymrzlého vehiklua dokodrcají se domů?

Česko: Lyžaři se ztřískají v restauracích, jak zákon káže, ubytují se v hotelích, užijí si fitness a wellness. Ráno budou hladově zírat, jak slunce vychází nad skvěle upravenými sjezdovkami, kam nemůžou. Budou stříhat metr do osmnáctého, odkdy se mohou opíjet, muchlovata při tom jezdit, jak se jim zamane, protože pan ministr věří v tradiční českou disciplínu.

Největší smysl dává italský postoj.

Zavřít všude, zatnout zubya odepsat aspoň polovinu sezony. Stojí to za to, tenhle lyžařský půst zachraňuje životy. Jenže k čemu to je, když jinde vleky spustí, když není možno přesvědčit ostatní? Utemovat hranice s Rakouskem? A proč by se tam dychtiví lyžaři nevypravili přes Švýcarsko? Tedy pokud budou chtít přespávat v autech či si uplácat sněhovou chýši.

Navíc samo lyžování je bezpečné. V podstatě se dá přirovnat ke korzování v parku, jež je právem doporučováno. Ve frontách lze zachovat odstupy, lidé mohou mít rouškya respirátory. I velké kabinkové lanovky jsou podobné tramvajím, které jsou přece povoleny všude. Stačí, aby nebyly natřískány, což je lehko k ohlídání.

Z tohoto pohledu působí nejlogičtěji Rakušani: Jen ať si ta lyžařská banda jezdí, najíst a nocleh ale nedostane.

Naopak Češi jsou riskující rozmařilci: Na sjezdovkách zachovají takřka chirurgickou hygienu, alev barech budou nepochybně sát desítky rozjařených lyžníků koktejly z jednoho kýble.

Tyhle paradoxy jsou odrazem hlubšího problému.

Společnosti na celém světě jsou rozděleny. Drtivá většina vláda řekněme nahrubo polovina občanů považuje covid za děsivé nebezpečí a bere všechna opatření vážně.

Druhá polovina má jiný názor. Tyhle manévry jsou značně přehnané, myslí si. Omezení svobody nepřípustné. Na jaře jsme to překousli, teď už vzhůru do života. Navíc mají pádný argument: přiškrcení ekonomiky může celý svět poškodit na desetiletí a v důsledku zabít víc lidí než koronavirus.

Česko vychází už podruhé vstříc těm, kteří chtějí „žít normálně“. V létě a na podzim to byla tragická chyba. Teď to se PSEM působí všechno vědečtěji a promyšleněji. Jenže co ti Rakušani a Italové? Jsou snad zbabělí? Vypadá to spíš, že mají víc rozumu.