Premiér Petr Fiala zavrhnul Ivana Bartoše. Prezidentovi navrhne jeho odvolání už k 30. září. Petr Pavel nyní dlí v New Yorku, takže mu nezbývá než briskně připojit podpis a nic nedodávat. Co by také měl? Předseda vlády se rozhodl, a to je klíčové. Byť nepřesné. Fiala k tomuto kroku nepřistoupil jako šéf kabinetu, avšak jako lídr ODS. Jeho strana neuspěla v krajských volbách a členstvo je neklidné. Mnoho lidí přišlo o své posty, místo tří hejtmanů budou mít občanští demokraté jen jednoho. Navíc toho, který je k partajnímu vedení velmi kritický. Martin Kuba určitě není pilíř loajality, o nějž by se mohl Petr Fiala opírat. Bylo nutné přinést rituální oběť.

A nebylo těžké ji najít. Piráti fatálně prohráli evropské i krajské volby. Ivan Bartoš jako vicepremiér pro digitalizaci nezvládl výzvu, která před ním v podobě elektronizace stavebního řízení stála. Premiér zdůvodnil svůj krok tím, že Bartoš není schopen manažersky dotáhnout tento úkol do zdárného konce. Kdo to tedy udělá za něj? Nový pirátský ministr? Kdeže. Bude to nejoblíbenější ministr za ODS, šéf resortu dopravy Martin Kupka. Pokud rozlitou polévku nalije zpátky do hrnce, bude za hrdinu.

Fialova motivace je zřejmá. Co jasné není, je reakce Pirátů. Jejich postavení ve vládě dokonale vystihuje fakt, že ještě v úterý dopoledne Bartoš po schůzce s Fialou neměl sebemenší tušení, že za pár dní už bude jen bývalý ministr. Sebevědomě tvrdil, že se nic neděje a pětikoalice pokračuje dál v současném složení. Pokud v ní ale zůstanou Jan Lipavský a Michal Šalomoun, musí je z pohledu Pirátů doplnit rozdílový hráč. Nejlépe budoucí stranický šéf. Lipavský jím nebude. Europoslankyně Markéta Gregorová jím nebude. Bývalý místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja jím nebude. Ani jeden z nich o tento post totiž nestojí.

Nabízí se jméno, které představuje opravdu těžkou váhu. Náměstek pražského primátora a bývalý pražský šéf Zdeněk Hřib. Dostatečně zkušený. Dostatečně arogantní. Dostatečně politicky zdatný. Dostatečně rebelující. Dostatečně gramotný na sociálních sítích. Asi nepřijatelný pro ODS. A ještě nepřijatelnější pro Piráty. Jenže pokud nenajdou nějakou dostatečně kontroverzní a mediálně přitažlivou osobnost, mohou zapomenout na sněmovní křesla po volbách 2025.

Druhou variantou je odchod z vlády. Tento sentiment možná na celostátním pirátském fóru převáží. Pak bude zajímavé sledovat jedinou věc: přestoupí Jan Lipavský do ODS?