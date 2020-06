Marně jsme usilovali o jednání a kontakt s vedením správcovské firmy TCP, až jsme se museli v časové tísni obrátit peticí ZACHRAŇME (A)VOID! na veřejnost. Teprve pak úředníci vykoukli z kanceláří a pozvolna vyšli s důvody výpovědi.

Hluk a nedodržování pravidel. Dodejme, že vágních a gumově interpretovaných. Na tuto problematiku poukázal předseda poslaneckého klubu Pirátů Prahy 2 Jaroslav Němec ve facebookovém postu (Náš spolek Dvojka sobě obdržel mezi lety 2007 – 2020 jedinou oficiální, i když věcně nespecifikovanou výtku stran hluku.)

Takový přístup je věcně nekorektní a neprofesionální. „Žalovaná“ strana neví, z čeho, kým, za co a bez uvedení dat prohřešků, je konkrétně viněna kvůli stížnostem okolí. Nicméně jedna oficiální výtka za třináct let sotva obstojí jako důvod likvidace mezinárodně respektované kulturní instituce.

Ivo Slavík

Ivo Slavík po VŠ (FF UK) pracoval jako novinář, v oblasti PR a od počátku tisíciletí jako kurátor. Od roku 2007 stojí za rozvíjením kulturní ho života na pražské náplavce.

Ale pojďme dál a ponořme se hlouběji do historie. Když jsme v roce 2011 přivezli dnešní (A)VOID Floating Gallery, záhy se objevil jistý Zoran Stehlík, „profesionální“ stěžovatel na vše, co s (A)VOIDem souviselo a souvisí.

Nejdříve na vzhled, no budiž, proti gustu žádný dišputát.

Když později v zimních měsících začala na palubě fungovat sauna ateliéru H3T Architekti, která se stala hitem v saunovém světě, stala se Zoranovi pískem v očích. Každý zimní večer seděl přikovaný s teleobjektivem u okna a z nadhledu fotil naháče skákající do Vltavy, které nikdo normální na ten krátký okamžik neregistroval.

Už někdy v roce 2013 jsme se spolu s ním, zástupci Paroplavby a architektem Petrem Jandou sešli a domluvili se, že se posuneme na určené místo proti proudu, aby neměl z (A)VOIDu ujímání. Chvíli byl klid, pak to ale začalo nanovo.

Mezi tím uplynula nějaká voda ve Vltavě a na náplavce vznikla instituce kulturního kurátora. Měl hájit zájmy kultury na náplavce a stát se nárazníkem mezi kverulanty a úředníky. Kurátorem se stal Jiří Sulženko, který měl za sebou v Praze jako produkční několik zajímavých projektů a byl volný po plzeňském angažmá, kde podle některých mediálních názorů krapet pohořel.

V tu chvíli pro (A)VOID a Dvojku sobě začíná peklo. Kurátor nezná historii náplavky, zřejmě se mu taky nechce čelit kverulantům i lokálním politikům Prahy 2, co kverulanty využívají a začíná tažení proti (A)VOIDu. Je to lidské i profesní selhání kulturního úředníka, když z pohodlnosti a zřejmě i osobní antipatie rezignuje na hájení zájmu kultury.

Podívejme se, co kulturní kurátor našel za závady a byl schopen nám je sdělit až polovině května 2020. Lidové rčení praví, kdo chce psa býti, si vždycky najde.

Po dlouhých urgencích jsme 14. 5. 2020 obdrželi seznam. Za období od 11. 3. do 2. 11. 2019 obsahuje 48 „prohřešků“. Proč nikdy nebyly projednávány ihned a adresně? To zavání účelovostí… Šestnáctkrát evidují nahození jističe v kobce 4. Vytvoř papírového čerta, a pak jím šikanuj a straš neoblíbence. V minulých letech, jsme totiž měli od kobky s jističem klíč a vše jsme zařizovali sami. Škrtem administrátorova pera nám byl odňat a dnes je to prohřešek proti pravidlům. Navíc jistič na lodi je silnější než centrální jistič TCP v kobce č 4.

Jiným přečinem je prý topení suchým dřevem, které vytváří kouzelnou atmosféru. Zákon ani vyhláška nic takového nezakazují a my máme zato, že co není zakázáno, je dovoleno. Dvojí metr je pikantní zejména v tom, že v několika desítkách milionových bytech nad náplavkou jsou krby na dřevo a vedlejší loď za Železničním mostem topí rovněž dřevem.

A co tu ještě máme? Jedenáckrát hlasitá hudební produkce (obvykle hodinová, někdy dvouhodinová a končící ve 21, 45), co neunikla bdělosti našich osobních dohlížitelů z ochranky TCP. Dost podrobně si toho všímají ve svých komentářích petenti petice ZACHRAŇME (A)VOID!. Čili, zvýšená ostraha a vágní „pravidlo“ s gumovým výkladem pro (A)VOID Floating Gallery. Á propos, považte, jeden prohřešek se stal dokonce lehce po 22. hodině, kdy po akci sklízeli na palubě stany. A pak se ještě našlo na skladě dvanáct externích, pro nás neidedentifikovaných, stížností na hlasitou hudební produkci. Opět v časovém ohraničení hodiny, max dvou do 21, 45. Sním svůj klobouk, když se ukáže, že nepocházely od Zorana Stehlíka, případně parťáka z jeho sekty.

Sečteno a podtrženo, vesměs jsou to prefabrikovaná a účelově vykládaná pochybení. Jako bývalý novinář a politický komentátor bych mohl rozvíjet několik linií příběhu profesního selhání některých tehdejší pracovníků TCP, ale to není mým úkolem.

Dnes reprezentuji spolek Dvojka sobě a s pokorou, pýchou i hrdostí také tisíce petentek a petentů, kteří se postavili za (A)VOID Floating Gallery. Podělím se o to, co považujeme pro Pražany a návštěvníky za podstatné, a co žádáme od politiků. Důležitý je pro nás pozitivní přístup a hledání východisek.

A jak vypadá naše představa najdete zde.

Místo tečky na závěr mi dovolte odkaz na komentář básnířky města Prahy, které glosuje etický, respektive neetický rozměr nepřátelského převzetí zavedené instituce městskou firmou.

Zvídavější čtenáři si mohou projít facebookovou stránku (A)VOID Floating Gallery a pohroužit se hlouběji do problému.

