A v tom je ta patálie. Každý v rodině se bojí jinak. Někdo víc, někdo míň.

„Alpy, vyrazíme do Alp!“ láká manžel, živnostník, který právě obdržel od laskavého státu pětadvacet tisíc korun. „Rakušáci jsou pinktlich, žádný skandál si nedovolí, tam můžeš i ze země žrát.“

Manželka s bouchnutím vstává od stolu: „Ses zvencnul, starej? Chceš nás všechny dočista zahubit? V těch shnilejch trámech těch chalup se ten virus zakonzervuje. A víš, kolik ho maj nalezlýho v těch převislejch muškátech a petuniích?“

Zodpovědný dědeček vrtí hlavou: „Kdepak, Báro, tu hygijénu máme od Rakušáků, však to pamatuju, bez nich bysme se doteď rochnili v hnoji. Ale tak a tak, ty ministři pořád řikaj, že máme podpořit tu domácí ekonomiku. Co takhle nějakej zapadlej hotýlek v jižních Čechách, tam prej to skoro nejni.“

Babička je však jiného názoru: „A kdo ti zaručí, že se na pokoji před náma neubytoval nějakej koviďák? Kdo? Kdo?“

„Pravděpodobnost je malá.“

„Hele, víš ty, kam mně s tou svou pravděpodobností můžeš?“

Matka se oboří na potomka: „A tobě je to jako buřt furt?“

Děcko zvedne hlavu od erotické hry na mobilu: „Já jedu na tábor.“

Matka: „Nikam nepojedeš! Seš přenašeč jak noha. Všechny bys nás přived na krchov!“

Otec: „Ale no tak, neříkalas, že bys dala všechno na světě, jen kdyby to nemehlo chvíli s náma nebylo?“ Čtenář vidí, že se neodvratně schyluje ke konfliktu. Může mu však být zamezeno. Nejmoudřejší člen rodiny vezme rozum do hrsti a praví: „No tak, no tak, podívejte, jak je nám tady v bytě dobře. Tyhle prázdniny a nejspíš i příští a přespříští to tu přece nějak vydržíme.“

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, máte svůj vlastní návod na to, jak v karanténě nezešílet, a ještě rozesmát druhé? Prosím, pošlete nám ho na adresu: nazory@vlmedia.cz.