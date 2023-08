Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Konsolidační balíček je uložen do desek a převázán mašličkou. Včerejší noční jednání lídrů pětikoalice nepřineslo žádné převratné změny. Snad jen uklidňující zjištění, že politici zcela nepozbyli rozumu, když nakonec přesunuli denní tisk do snížené daně z přidané hodnoty.

Důvod k jásotu to není, neboť fakt, že časopisy včetně lifestylových a pornografických budou daněny stejně jako noviny, je spíš na pozdvižení obočí. Knihy budou v nulové sazbě a ve stejné by měly být i ony. Ale budiž.

Prigožin je mrtvý. A Putinův konec zase o něco blíž

Pravda je, že k tomuto závěru museli ministry dotlačit čtenáři. Byli to oni, kteří například v anketě Deníku naléhali, aby jim vláda nebrala to, na co jsou celý život zvyklí a z čeho čerpají většinu seriózních informací.

Bez tištěných novin by generace 55+ byla jako slepá. Je to součást jejího životního stylu, avšak i kultury národa.

Doufejme, že si to středopravý kabinet, který se ohání bojem s dezinformacemi, uvědomil. Včetně jeho předsedy, profesora politologie a emeritního rektora Masarykovy univerzity.

Zaostalá země

K údivu mnohých ovšem zůstala v nejvyšší sazbě kojenecká minerální voda a také dámské hygienické potřeby. Opoziční poslanci by měli mít ambici to změnit. S nižším zdaněním zaměstnaneckých benefitů uspěli odboráři a zástupci firem. Daň z nemovitosti se zdvojnásobí, ale zůstane v režii měst a obcí. Z hlediska státní pokladny jde u těchto úprav o drobné.

Největší otazník tak zůstává nad hlavním škrtem ve výši 54 miliard na národních dotacích. Ten není součástí balíku, ale objeví se až v návrhu rozpočtu na příští rok. A je ve hvězdách, komu tyto peníze ministr financí sebere.