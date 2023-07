Martin Komárek | Foto: Deník

Pražský magistrát doporučil Obecnímu domu, ať zruší vystoupení ruské operní superhvězdy Anny Netrebko. Letištní policie vrátila zpět ruskou tenistku řádně přihlášenou na turnaj WTA v hlavním městě. Bez ohledu na to, že Rusky mohou na okruzích hrát.

Poněkud podobný skandál propukl na mistrovství světa v šermu v Miláně. Ukrajinka Olha Charlanova sice proti ruské soupeřce nastoupila a porazila ji. Nato jí však odmítla podat ruku, což je podle pravidel šermu povinnost. Byla diskvalifikována. Napsal jí pak předseda Mezinárodního olympijského výboru Bach, že pro ni v Paříži bude místo, i kdyby kvůli vyřazení nenasbírala dost kvalifikačních bodů.

Veřejnost je rozdělena na dva tábory. Oba mají jasno. Jeden říká: Rusové do žádných mezinárodních soutěží nepatří, pokud výslovně neodsoudí Putinovu agresi na Ukrajině. Druhý tvrdí, že sportovci za válku nemůžou, a proto nemají být osobně diskriminováni. Jedni druhým nevybíravě spílají a hanobí je.

Agrese nebývala až na případ sovětského vpádu do Afghánistánu důvodem k vyřazení jednotlivců ani týmů ze soutěží. Nikoho to nenapadlo například po okupaci Československa. A už vůbec ne po dobytí Iráku Georgem Bushem juniorem. Trestány nejsou ani země, které ze západního pohledu brutálně porušují lidská práva. Sportovci všech zemí se sjeli na olympijské hry do Berlína, kde už tehdy platily norimberské zákony.

Tak proč náhle Rusko? Lze samozřejmě odpovědět, že už bylo na čase. Že by se měli sportovci a umělci jako Netrebko zříci občanství země, která vede nespravedlivou válku. Není to ale přehnané?

Celý svět se klaněl Emilu Zátopkovi, důstojníkovi armády režimu, který zavraždil pro odstrašení jiných Miladu Horákovou a celý hokejový národňák nahnal do uranových dolů. Zátopek nebyl vnímán jako ohebný úd krutovlády, ale jako sportovní hrdina a lidský sympaťák. Karel Gott nebyl brán v Německu jako Husákův chráněnec, ale jako zázračný zpěvák.

Pro sportovní federace a výbory stejně jako pro umělecké agentury je rozhodnutí, jak se chovat nyní k Rusům, svízelné. Nechal bych to ale na nich. Státní zákaz, s jakým přišla naše vláda, je nadbytečný.