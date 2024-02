Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Zdražování je minulostí a reálné mzdy porostou. Tak zněl optimistický komentář premiéra Petra Fialy (ODS) k oznámení Statistického úřadu, že lednová inflace klesla na 2,3 procenta, což je plus minus cíl České národní banky.

Zajisté je to dobrá zpráva, ale jásat netřeba. Domácnosti pořád šetří a spotřebitelský apetýt je mizivý. Důvod je nabíledni. Jejich kasičky pořád hubnou, neboť elektřina sice meziročně dramaticky zlevnila, ale stále je o dvanáct procent dražší než v prosinci, plyn o šest, vodné o jedenáct a stočné o třináct a půl. Zlevnila aspoň řada potravin, byť celkově to tři procenta, o něž klesla daň z přidané hodnoty, neudělalo. Někteří ekonomové proto míní, že lednová statistika nic nemění na extrémním nárůstu cenové hladiny v posledních dvou letech.

Když k tomu přidáme málo nadějné vyhlídky české ekonomiky, která má letos růst o pouhé jedno procento, nelze si prozpěvovat: Už je to uděláno, už je to hotovo. V rendlíčku chybí máslo i vajíčka.

Poučení z Čapího hnízda

Petr Fiala ve čtvrteční debatě Deníku řekl, že tato vláda prokázala odvahu, když přijala konsolidační balíček, rozšířila tendr na stavbu jaderných bloků z jednoho na čtyři a dělá změny v důchodovém systému. Z navržených sedmatřiceti opatření Národní ekonomické rady vlády je prý zhruba polovina realizovatelná, což však bude záležet na koaliční dohodě. „Osobně mám vytipované tři oblasti, kde už něco děláme a dále je třeba na tom pracovat. Jde o změny ve vzdělávání, dále rozvoj infrastruktury včetně zkrácení povolovacích lhůt, a liberalizaci Zákoníku práce. K tomu patří i návrh na rychlejší vyvázání z pracovního poměru, a to jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Tato flexibilita by byla výhodná pro obě strany,“ uvedl.

Vzdělávání? S elektronickými přihláškami na střední školy na koleně, dírou minimálně 800 milionů v rozpočtu, odsunutou reformou rámcových vzdělávacích programů? Tak vypadá vládní priorita? K urychlení strategických staveb je našlápnuto, ale chleba se bude lámat až za dva tři roky. Teprve v té době by se měl projevit dopad novelizovaného stavebního zákona. A svižnější podmínky na trhu práce jsou s velkým otazníkem, protože lidovcům v čele s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou se do toho nebude před volbami chtít. Vždyť sociální demokraté označili možnou legalizaci výpovědí bez udání důvodu za relevantní podnět ke generální stávce.

Traktory na dálnici. Proč?

Premiér pro Deník také široce komentoval nespokojenost zemědělců se zelenou evropskou politikou a s přílišnou administrativou svázanou s dotacemi. Soudím, že tady by měla vláda začít, pokud se chce vyhrabat se současných sedmnácti procent důvěry. Přibývající předpisy, regulace, formuláře, nesmyslné dublování kontrol, výkazů atd. je přesně to, co mohou ministři ovlivnit. Na evropské úrovni se o to musejí snažit, ale doma by měli začít okamžitě.

Je hanebné, že dosud nezavedli Jednotné inkasní místo, které kdysi prosadil Miroslav Kalousek, ale nikdy nevešlo v platnost. Dobře vymyšlené a ošetřené rychlejší vyvázání z pracovního poměru je podle mě téma k debatě, ne k buntování. Perverzní dušení ekonomiky a obyvatel České republiky byrokracií naopak důvodem k masové rebelii je.