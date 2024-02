Martin Komárek | Foto: Deník

Ministr Marian Jurečka navrhuje spojit čtyři sociální dávky do jedné. A sice přídavek na dítě, příspěvek na živobytí, příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Obyvatelstvo nepobírající dávky se nyní patrně zamyslí, jaký je rozdíl mezi příspěvkem na bydlení a doplatkem za ně.

To ostatně dokresluje Jurečkova slova o tom, že sociální systém je nemožně zastaralý, byl vybudován v devadesátých letech a byly na něj nalepovány stále nové a nové vyhlášky a normy. I po údajném zjednodušení musí žadatel vyplnit stoh papíru, pokud to není protřelý „dávkovač“. Po reformě snad půjde vše vyplnit digitálně.

To by byl nemalý pokrok. Hlavní problém sociálních příspěvků však leží jinde. Většina lidí je přesvědčena, že nejsou rozdělovány spravedlivě. Že více dostávají ti, kdo se ve spleti záchranných sítí vyznají a pohodlně se do nich položí, aby nemuseli pracovat. A když už jde z tlustých do tenkých, seřvou úředníka za přepážkou tak, že nakonec sklopí uši a vypíše, co si křikloun přeje.

I v tom by podle ministra měla být jedna dávka místo čtyř spravedlivější. Měla by totiž motivovat lidi, aby pracovali nebo si místo hledali. Ti, kdo tak nečiní, by nemuseli dostávat nic. Zneužívání sociální pomoci by se mělo radikálně omezit.

Ponechme teď stranou, zda se vládě vůbec podaří zákon protáhnout sněmovnou. Zneužívání příspěvků je totiž podobný mor pro hospodářství jako korupce. Poctivé a pracovité lidi to vrhá do beznaděje a škodí to hospodářství. Dobře totiž může prospívat jen férová země.

Jen zcela radikální liberál zpochybní, že moderní stát má pomáhat handicapovaným a těm, kdo se ne vlastní vinou ocitli v těžké situaci. Ostatně mnohdy tak činí i štědří dárci v nejrůznějších sbírkách. Řekněme ale, že by vybrané miliony na operaci nemluvněte vyfoukl šizuňk a jel se za to slunit na Bahamy. Pobouření by nebralo konce. Policie by zloděje vypátrala a byl by odsouzen k dlouholetému vězení. Jenže ti, kteří švindlují, a tak de facto kradou pomoc potřebným, přece činí v menším přesně totéž. Bylo by skvělé, kdyby Jurečkův návrh reformy zneužívání, tedy kradení, omezil.