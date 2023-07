Jakub Horák | Foto: se svolením Jakuba Horáka

Barborka, o kousek starší sestra Sofinky, které je pět let, přinesla ze školy pochvalu za „kamarádské chování a obětavou pomoc spolužačkám z Ukrajiny“. Už se prý s nimi naučila mluvit plynně rusky.

Jakub Horák

je spisovatel

Půlka národa se hádá, jestli máme Babišovu chudobu, nebo Fialovu drahotu (nebo je to naopak?) a kdo za to může. Kdo je větší zlo a kdo je vlastně ten pravý národ a kdo do něj patří a kdo ne. Jako vlna za vlnou přicházejí médii nahozené problémy (a pseudoproblémy) a jeden druhého hlídá, jestli k nim zaujal správný postoj, a v případě, že v jedné věci z deseti se jeho názor liší, hned mu vysvětluje, že tohle tedy ne.

A vedle toho ohromná skupina lidí jenom žije svůj život nejlépe, jak dokáže, a nemluví o tom. Zatímco spousta lidí se pře, proč tu máme montovnu, kdo může za to, že máme montovnu, a kdo zařídí, abychom tu montovnu neměli, my máme náš pražský Eccentric Club plný lidí, kteří nepíšou vůbec nikam nic a místo toho zakládají jeden startup za druhým, a z těch, kterým to vyjde, staví firmy a snaží se být úspěšní, co nejvíc to jde.

Pěna dní: Mír, či svoboda

Zatímco spousta lidí vymýšlí, proč jsou bohatí lidé špatní a jak jim část toho bohatství vzít, já mám přátele, jejichž snem je být bohatý a potom být lepší člověk, než jsou jiní bohatí, z nichž velká část je opravdu slušně řečeno dost k ničemu (ostatně taky jako velká část těch, co bohatí nejsou).

A zatímco spousta lidí se hádá, kdo může za válku na Ukrajině, jaká spiknutí jsou za vším možným a nadávají si, malá Barborka, když vidí spolužačku, která se nemůže domluvit, prostě jde a pomůže jí. Vím, že někteří z vás mi vyčtou, že tu dělám propagandu. Že Ukrajincům jsme už pomohli dost a možná by bylo lepší, kdybychom byli ve sporu neutrální.

Prosím vás moc, vydržte to ještě. Buďme pyšní, že pomáháme. Nositel Nobelovy ceny míru Elie Wiesel přece napsal: „Vždy se musíme nakonec postavit na jednu stranu. Neutralita pomáhá pouze utlačovateli, nikdy ne oběti. Ticho povzbuzuje trýznitele, nikdy trýzněného.“

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.