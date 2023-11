Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Když jsem se dověděla, že zemřel Karel Schwarzenberg, pocítila jsem ztrátu. To je zvláštní úkaz, protože novináři jsou většinou otrlí cynici a hned tak se jich něco nedotkne. Ne že bych ronila slzy, ale uvědomila jsem si, že česká politika není podobnými osobnostmi rozkvetlá a v jejím chudém repertoáru bude muž Schwarzenbergova formátu chybět.

Zemřel český politik a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Bylo mu 85 let:

Mnohokrát jsem se s ním potkala, často s ním mluvila. Teď v ruce držím placku s warholovským portrétem prezidentského kandidáta s čírem, a musím se usmívat. Tah s knížetem jako idolem mladých byl prostě geniální.

Nebyla to ovšem jen marketingová hříčka. Na tu by jednak tehdejší předseda TOP 09 nepřistoupil, jednak by na ni nenaskočilo 2 241 171 voličů. Tolik hlasů Karel Schwarzenberg získal ve finále první přímé volby hlavy státu.

Sázka na mládí

Nejednou jsem si kladla otázku, čím byl postarší příslušník šlechtického rodu se špatnou výslovností a sklonem ke spánku při nejneuvěřitelnějších příležitostech pro mladé voliče tak přitažlivý. Byl opravdový a neměnil názory podle poptávky. Byl laskavý. Byl vtipný. Byl vzdělaný. A měl velké kouzlo pro ženy. Na to, jak s noblesou a pochopitelně bez doteku rtů líbal ruku, nikdy nezapomenu. No ano, byl dvořan bez malosti. Jeho loajalita neměla nic společného s poklonkováním.

Ve věku 85 let zemřel bývalý ministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg (na snímku z června 2022).Zdroj: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia

To všechno byl Karel Schwarzenberg, jemuž byla každá partajní přihrádka těsná. V červnovém rozhovoru 2012 mi řekl: „Já jsem, co jsem, nic jiného. Do žádné škatulky se nevejdu. V poválečné době s tou velkou bídou a pak během studentského hnutí v západní Evropě v roce 1968 mě oslovila spousta sociálnědemokratických myšlenek a mezi jejich nositeli mám dodnes plno kamarádů. Pak jsem rozumem, neboť jsem lesník, pozoroval změny v přírodě a zezelenal jsem. To je ale spíš životní postoj než politická orientace. Víte, na rozdíl od své matky nebo sestry, které všechno viděly černobíle, já vždycky rozeznával různé odstíny šedi. A tak jsem ke stáru skončil jako liberál.“

Též jako muž, jehož se přízemní půtky netýkají. Proto před pár týdny pozval na Dřevíč svého někdejšího rivala Miloše Zemana, aby si s ním popovídal o životě, stáří, politice a budoucnosti země, kterou miloval. V té souvislosti nabízím i další citát, tentokrát z roku 2013: „Průměrné obhajovat není nutné. Je tady ale spousta lidí, kterým se daří mizerně. Těch se musíme zastávat.“

Srdcem Evropan

Ač člen starobylého rodu, nebyl elitář. Vždy se cítil zavázán, povinován, věren. Demokracii, lidským právům, vlasti. A také ideji evropanství. Myslím, že kdyby to měl být jeho hlavní odkaz, byl by spokojen. Posuďte sami:

„Narodil jsem se v první polovině 20. století, dědeček bojoval v první světové válce, za té druhé skončil můj strýc v koncentráku. Během války se páchala strašná zvěrstva na obou stranách. Když to člověk zažil, tak ví, že musíme udělat vše, aby se už tohle nikdy neopakovalo. Jestli si někdo myslí, že od té doby uplynulo už 70 let a nemůže se to opakovat, tak to není pravda. Hannah Arendtová o tom psala velmi dobře – zlo je triviální a může být přítomno v každém národě a v každé době. Mírový stav v Evropě musíme zachovat, to je pro mě klíčová otázka. A také je tu hospodářská záležitost. Kdybychom nechtěli být členem Unie, museli bychom snad být praštění.“