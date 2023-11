Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Ambiciózní muž, který kdysi určoval tempo politického života v Česku, chce zpět. Miroslava Kalouska přestal bavit život glosátora dění a hodlá se opět stát jeho hybatelem.

Ne že by to bylo překvapení. Ideový rodič TOP 09 při svém odchodu ze sněmovny před volbami 2021 nevyloučil návrat. Vydržel to dva roky, byť je netrávil někde na havajských plážích. Bylo ho naopak všude plno. Komentoval téměř každý vládní krok, a to velmi kriticky. Zprava.

Fialův kabinet, jehož je TOP 09 nedílnou součástí, podle něj šetří málo, na špatných místech a nečiní dost ve prospěch české ekonomiky a veřejných financí. Tím se stal pověstnou osinou v pozadí vlastní partaje a trojbloku Spolu. Šéfka topky Markéta Pekarová Adamová ho vnímá jako znuděného dandyho, který se neprozřetelně vzdal místa v klubu vyvolených, a teď okopává kotníky těch, kteří jsou usazeni v křeslech.

Co tedy s kverulujícím otcem zakladatelem? Sám Kalousek si řekl o místo na trojkoaliční kandidátce do Evropského parlamentu. Nevěřím tomu, že by o něj skutečně stál. Bruselské kuloáry nejsou jeho parketa, navíc se bytostně nesnáší s lídrem listiny Alexandrem Vondrou z ODS a má velmi vlažný vztah k unijnímu srdcaři Luďku Niedermayerovi, trojce za TOP 09.

Proč by si Petr Fiala a Markéta Pekarová Adamová komplikovali život hádkami o pozici pro Kalouska? Jen proto, aby se ho zbavili? Pravděpodobnější je, že bývalý ministr financí rozehrává daleko sofistikovanější partii. Vidí, že voliči prchají od vládních stran, první dvě místa podle čerstvého výzkumu STEM by obsadila opoziční hnutí ANO a SPD. Jejich nástupu na vrchol lze zabránit ještě větším populismem, nebo přesným opakem.

První cesta je evidentně zatarasená, neboť Rajchlovo PRO či Konečné KSČM nijak neposilují.

Volno je tedy napravo, tam, kde se slibuje pot, slzy a krev, ale také budoucí prosperita a výkonnost, jež zaručí růst HDP včetně zvyšování životní úrovně. Tedy daleko tvrdší konsolidační balíčky, brutální důchodová reforma, zdravotnictví s větší spoluúčastí pacientů. Cosi jako klausovský recept, ale v jádru EU a s eurem.

Pokud se Miroslav Kalousek nedostane na eurokandidátku, nevylučuji jeho pokus o založení autentické pravicové strany číslo dvě.