Martin Komárek

Výběr národního ptáka má vláda v programu. Ráda by, kdyby volba proběhla důstojně a bez alotrií. Je však jasné, že jde o ptákovinu. Nejen kvůli všeobecně známému dvojsmyslu slova „pták“. Nebýt nevalné pověsti vlády a českého smyslu pro šibeniční humor nebyl by to úplně špatný nápad. Americkým symbolem je orel. Novozélandským kiwi. Podobné ankety se po světě pořádají a vítězem nemusí být heraldický opeřenec.

Tady je to problém. Vzpomeňme, že ve výběru největšího Čecha dlouho vedl Jára Cimrman, než byl proti pravidlům vyřazen. V této soutěži by nepochybně značná část lidu volila národním ptákem Andreje Babiše a jiná Petra Fialu. Pár lidí by si jistě vzpomnělo na Miloše Zemana či Václava Klause. A jsem rád, že někteří čtenáři, kteří mě nesnášejí, by zvolili i mě.

Ale když pomineme takové dětinské šibalství, mohla by propuknout nebezpečná váda. Morava lpí na své orlici, byť to není pták, ale ptačka. Brno by jistě chtělo mít národním ptákem svého draka. Nabubřelí Pražáci by si z toho tropili švandu do té doby, než by zjistili, že vlastně žádné zvíře nemají. Po létavcích je pojmenována i řada městeček a vesnic, pomněme jen například Vraňany či Čejkovice. Ty by prosazovaly své. Vlastenci by zase trvali na ptáku, který nikde jinde než u nás (nanejvýš v Rusku) nežije.

Serióznější by bylo uvažovat o tom, který vystihuje českou povahu. Sokol, po kterém je pojmenován Sokol, to patrně není. Kachna spíš, a nejen proto, že je známa z onoho Cimrmana. Je taková nevýbojná, tlustá a hezky capká. Někdo by řekl straka, koneckonců, v devadesátých letech se členům ODS přezdívalo modré straky. Možná by stálo za to vybrat tetřívka. Odkazy na jeho hnízdění totiž naši zelení sršatci už zmařili řadu staveb, které by pomohly lidem. Favoritem by byl i čáp a není třeba vysvětlovat proč.

A tak navrhuji vládě, aby anketu zrušila. Koneckonců porušila už tolik bodů programového prohlášení, že tohle je maličkost.

Naopak by se slušelo vybírat národní zvíře. Lev, kterého máme v erbu, u nás nežije. Je to bezpochyby ekonomický migrant. Navíc celá pověst o Bruncvíkovi je vymyšlená a německého původu. Můžeme mít důstojného živočicha, který má trvalý pobyt v Česku a zdejší občanství. Vlci a bobři, kteří přitáhli ze zištných důvodů teprve nedávno, by byli samozřejmě vyloučeni. Ale co takový jelen paroháč? To je ušlechtilé zvíře! Divoké prase by taky ušlo, ostatně zdobilo erby mnoha šlechtických rodů. A jak paroháč, tak prase vyjadřují i mnohé z české povahy. Krtek a sysel jsou sice malí, ale zato hezoučcí a houževnatí. Hlavně však hrabou a hrabou. Ne, ne, tenhle nápad házím do koše. Většina Čechů by si určitě zvolila vola.