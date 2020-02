Představa, že by se v poklidném stavení z 15. století střídali obden turisté a činili život starousedlíků nesnesitelným, mě děsí. Stejně jako zbylé zoufalce, kteří bydlí na Starém a Novém Městě či na Malé Straně. Předloni Prahu navštívilo osm milionů turistů, o 7,4 milionu víc než v roce 2000. Jejich počet stále stoupá. I když se různí údaje o tom, kolik z nich využívá platformu Airbnb, jisté je, že právě její obliba dramaticky roste. A už dávno nenaplňuje definici o sdíleném ubytování na pár týdnů v roce v jednom z pokojů zde bydlícího majitele. Jde o výhodné podnikání, z něhož stát a město skoro nic nemá.

Je proto logické, že pražská radní Hana Kordová Marvanová připravila návrh, jenž by to mohl změnit. Jde hlavně o povinnost vlastníků poskytovat informace o počtu pronajímatelů bytů a jejich využívání. Samosprávy by měly dostat šanci regulovat tyto služby na svém území.

Podle mě ještě důležitější je, aby o tom, co se v domě děje, mohli spolurozhodovat všichni členové společenství vlastníků bytových jednotek. Hluk, špína a bezpečnost ve společných prostorách jsou totiž věcí všech obyvatel. A po-kud se z centra Prahy nemá stát mrtvá zóna, musí se podmínky pro krátkodobé pronájmy změnit.