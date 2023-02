Ví to každý, alkohol je metla lidstva. Bojovníci proti němu, jako doktoři Skála a Nešpor se stali hrdiny četných zkazek. Spíše legračních než vážných. A když se chcete mezi přáteli zaskvět, dáte k lepšímu historku o tom, co jste napáchal(a), když jste to přehnal(a).

Truňk je od nepaměti průvodcem Čechů. Kníže Břetislav, když jim dával první zákony, neopomněl zavírání nelegálních krčem a potrestání hospodských. Prostě toho bylo už moc a nikdo si nehleděl práce ani války. I dnes podle statistik patříme k největším pijanům na světě (v málokterém jiném oboru tak vynikáme). Tresty však veškeré žádné. Naopak, když nějaký výčep skončí, lkáme. Vlastně jedinou řádnou protialkoholní akcí je „suchej únor“, který právě začal.

Po nejkratší měsíc v roce, máme na tekutého kamaráda zanevřít.

„Kavárna“ a „venkov“ se (skoro) spojily

Je to trochu paradox. Nejen pánové Skála a Nešpor, ale mnoho dalších vzdělanců upozorňuje na to, že alkohol je nejnebezpečnější droga. Rozvrací manželství, přiživuje násilí, našeptává sebevrahům. Léčení nemocí jim způsobených údajně stojí 60 miliard korun ročně. A nikde žádné odporné obrázky jako na cigaretách. Vrchnímu, který napájí nedospělce, hrozí pokuta. A ne osm let žaláře, k nimž byli odsouzeni manželé, kteří nabízeli dospělým rituál s rostlinnou drogou. Podle odborníků méně škodlivou.

Víno, pivo a kořalka jsou dostupné všude. A dokonce se jich inflace dotkla méně než vajec a másla. Možná proto, abychom měli účinný lektvar proti inflační depresi a mohli se zahřát v nevytopených obývácích. Ale aby se nezdálo, že stojím po boku vymítačů ďábla. Pití v mírném množství skutečně pomáhá proti úzkostem. Podle profesora Pirka je dobré i na srdce. V antice, za středověku a vlastně ještě nedávno, bylo podáváno jako lék. Popíjení je mnohem starší než Slovanstvo. Už ve starém Egyptě měly i princezny stanoveny denní dávku piva. A v tom to právě je. V té míře. Nametená princezna může být příjemná, opilá ohrožuje důstojnost faraona.

Až živý nedokáže, že není mrtvý

Malé dávky jsou podle mnohých odborníků prospěšné, velké většinou zničující.

A tady má být smysl suchýho února. Když člověk projeví pevnou vůli a vydrží to měsíc, nejenže si spraví játra. Napříště by mohl mít své sklony pod větší kontrolou. Připomíná to sice trochu pokrytecké kolektivistické akce, ale mohlo by na tom něco být. Účinnější by asi byly koučinky, jak pít s mírou. Podobné kurzy teď letí: Jak si přivodit dobré myšlenky, jak naučit psa tančit odzemek, jak si vypěstovat lásku ke svým stehnům a podobně. Obávám se ale, že k tomu, aby se někdo přihlásil do kurzu umírněného pití, musel by se nalít jako houba.