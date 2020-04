Je to projev rozumné sebeobrany nebo hysterie a nenávisti? Kde končí hygiena a začíná xenofobie? Odpověď je poměrně jednoduchá: Nevidět Jizerku nebo Ještěd v těchto nádherných dnech je škoda. Mnohem větší škodu by však nadělalo, kdyby se tam sešlo moc lidí.

Zátarasy u národních parků působí zle a nepřátelsky, tento a další víkendy mají smysl.

Belgie je země, se kterou se často srovnáváme. Na počátku epidemie si řekli: přeci si před tím nesedneme na zadek. Zatímco Češi se krčili doma, v Belgii se ještě chodilo na gin do baru. Teď je tam karanténa mnohem přísnější než u nás. Žádné návštěvy v rámci rodin. Žádné vycházky do přírody. Hodina týdně na nákup. Vyvenčit psa maximálně pět set metrů od domu. Hlídají to drony.

V tomto srovnání vypadá český nouzový stav jako luxusní dovolená. Zavírají se hranice, musíme chápat obce, které se obávají přívalu turistů. A přeci je tu chyba. Přes most v Těšíně, který teď tvrdě rozděluje Česko a Polsko visí transparenty: „Chybíš mi Čechu“ a na druhé straně: „Stýská se mi po Tobě Poláku“.

Na uzavřených turistických parkovištích by měly stát velké nápisy: „Prosím, vydržte ještě pár dní, až to skončí, strašně se na vás těšíme, přátelé.“